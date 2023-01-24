Полиция поймала кировчанина, убившего лося после сезона охоты

Сотрудники ГАИ передали ориентировку на автомобиль злоумышленника в отдел полиции, благодаря чему его удалось поймать. Фото: Иван ВИСЛОВ

Благодаря бдительности сотрудников ГАИ полицейские задержали мужчину, который нарушил правила сезона охоты. Подробностями инцидента поделились в УМВД России по Кировской области.

В Свечинском районе инспекторы заметили подозрительный автомобиль, который съехал на второстепенную трассу с главной дороги, а затем вернулся обратно. При этом водитель «BMW X6» не выполнял требования остановить автомобиль.

Сотрудники ГАИ передали ориентировку в отдел полиции Котельнического района. Полицейские перехватили машину и допросив водителя выяснили, что он перевозил 150 килограммов мяса оленя. Сотрудники проверили место, где водитель съезжал с трассы. Они обнаружили там оленью шкуру с пулевым отверстием.

На жителя Кирова завели уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная охота». У него так же изъяли три ружья, патроны, останки туши животного и автомобиль. Напомним, что сезон охоты на лося в нашей области закончился 10 января.