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НовостиОбщество24 января 2023 15:18

В Кирове сняли психологическую драму для широкого проката

Кино планируют к прокату в нескольких городах России
Артем ЗАМЯТИН
В процессе создания психологической драмы принимали участие кировские творцы. ФОТО: Кировская Правда

В процессе создания психологической драмы принимали участие кировские творцы. ФОТО: Кировская Правда

В Кирове сняли полнометражную психологическую драму для широкого проката. Этой новостью поделились на сайте «Кировская правда».

Картина называется «Дорогие мама и папа» (16+), продюсер Славяна Целоусова и автор сценария Сергей Долженко родом из нашего города. В фильме задействовано 70 актеров, большинство из которых вятские. Съемки прошли на родных для нас улицах, таких как Театральная площадь, Александровский сад, аллея Октябрьского проспекта и многих других.

Кино содержит в себе 11 драматических историй, рассказанных клиническим психологом. Через художественное произведение автор хочет донести мысль о том, как важно признавать свою вину и добиваться взаимопонимания с близкими людьми.

Картину презентуют не только в Кирове. Заявки на прокат поступили из Нижнего Новгорода и Челябинска.