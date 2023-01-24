В Кирове сняли психологическую драму для широкого проката

В процессе создания психологической драмы принимали участие кировские творцы. ФОТО: Кировская Правда

В Кирове сняли полнометражную психологическую драму для широкого проката. Этой новостью поделились на сайте «Кировская правда».

Картина называется «Дорогие мама и папа» (16+), продюсер Славяна Целоусова и автор сценария Сергей Долженко родом из нашего города. В фильме задействовано 70 актеров, большинство из которых вятские. Съемки прошли на родных для нас улицах, таких как Театральная площадь, Александровский сад, аллея Октябрьского проспекта и многих других.

Кино содержит в себе 11 драматических историй, рассказанных клиническим психологом. Через художественное произведение автор хочет донести мысль о том, как важно признавать свою вину и добиваться взаимопонимания с близкими людьми.

Картину презентуют не только в Кирове. Заявки на прокат поступили из Нижнего Новгорода и Челябинска.