Кировских подрядчиков оштрафовали на три миллиона рублей за плохую уборку снега

За выявленные недочеты подрядчикам выдают предписания. Фото: киров.рф

Кировских подрядчиков оштрафовали за плохую уборку снега. Подробности сообщили в горадминистрации.

С начала года от горожан поступило более 550 обращений по поводу содержания улично-дорожной сети. В случае жалоб на состояние участка специалисты УДПИ выезжают на место для оценки ситуации. При выявлении недочетов составляются предписания за некачественную уборку снега или устранение скользкости. Всего подрядчиков оштрафовали на три миллиона рублей.

Так, например, сегодня дорожники работали на перекрестке Володарского и Пятницкой: горожане пожаловались на состояние тротуара. Всего в течение дня в городе работали около 100 специалистов ручного труда и 50 единиц техники. Помимо этого, продолжается вывоз снега с улиц Кирова.