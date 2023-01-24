В Кирове участники долевого строительства пяти домов получат компенсации

Компенсацию выплатят из расчета рыночной стоимости квадратного метра жилья. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области почти 500 дольщиков получат компенсацию по рыночной стоимости жилья. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выплаты получат участники долевого строительства следующих домов:

- Пугачева, 29;

- Ленина, 31;

- Мичуринская, 3;

- пер. Березниковский, 38 и 40.

Таким образом, в правах восстановятся 494 человека.

Дольщики получат компенсацию, исходя из расчета рыночной стоимости квадратного метра жилья. Для домов по Березниковскому переулку - 68 тысяч за метр, на Мичуринской - 75 тысяч, на Ленина - 84 тысячи. По статистике, средняя стоимость квадратного жилья в новостройках Кирова - 79,1 тысячи рублей за квадратный метр. Во «вторичке» - 65,1 тысячи.

Компенсации также предоставят участникам долевого строительства 12 объектов на улице Проезжей в слободе Новое Сергеево - 81 человеку.