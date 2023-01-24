В Кировской области наиболее востребованы специалисты сфер рекламы, безопасности и медицины

Зарплата специалистов некоторых сфер может доходить до 200 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самые востребованные специалисты в Кировской области - работники сфер маркетинга и рекламы, безопасности, медицины. Такой вывод сделали специалисты портала hh.ru.

Согласно их исследованию, наибольшую потребность в сотрудниках испытывают работодатели из сферы маркетинга, рекламы и PR. На данный момент открыто на 14,6% больше вакансий в этих отраслях, чем в минувшем месяце. Средняя зарплата маркетолога в нашем регионе - 47586 рубля. Работники в сфере рекламы могут зарабатывать до 200 тысяч рублей, согласно исследованию.

На втором месте - безопасность: +9,9% новых рабочих мест за месяц. Средняя зарплата у таких специалистов доходит до 40100 рублей, что на 13,6 тысяч меньше по сравнению с прошлым годом.

Замыкает топ сфера медицины и фармацевтики: +7,7% новых вакансий за месяц. Средний доход сотрудников этой отрасли - 52127 рублей. Самые высокие зарплаты - у врачей: от 130 до 200 тысяч рублей.