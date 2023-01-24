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НовостиПроисшествия24 января 2023 11:26

В Кирове закрыли очередной подпольный игровой клуб

На хозяина заведения завели уголовное дело
Артем ЗАМЯТИН
Кировчанину грозит уголовная ответственность за организацию нелегального бизнеса.

Кировчанину грозит уголовная ответственность за организацию нелегального бизнеса.

Фото: Даниил ОПАРИН

Кировчанину грозит уголовная ответственность за организую подпольных игр. Подробностями дела поделились в СУ СКР по Кировской области.

Следствие установило, что 44-летний мужчина с целью получения прибыли создал незаконный бизнес. Для этого он снял нежилое помещение на улице Ленина. Внутри подозреваемый установил компьютеры, подключил их к интернету. С помощью купленной техники он проводил азартные игры.

Сотрудники ведомства пресекли работу заведения. На кировчанина завели уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».