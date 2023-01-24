В Кирове закрыли очередной подпольный игровой клуб

Кировчанину грозит уголовная ответственность за организацию нелегального бизнеса. Фото: Даниил ОПАРИН

Кировчанину грозит уголовная ответственность за организую подпольных игр. Подробностями дела поделились в СУ СКР по Кировской области.

Следствие установило, что 44-летний мужчина с целью получения прибыли создал незаконный бизнес. Для этого он снял нежилое помещение на улице Ленина. Внутри подозреваемый установил компьютеры, подключил их к интернету. С помощью купленной техники он проводил азартные игры.

Сотрудники ведомства пресекли работу заведения. На кировчанина завели уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».