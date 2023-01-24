В Кировской области составили событийный календарь на 2023 год

В Кирове впервые пройдет фестиваль вятских брендов. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области составили календарь событий на 2023 год. Подробности рассказали в пресс-службе правительства региона.

Согласно календарю, зимой кировчане смогут посетить фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава», поболеть за наших на «Лыжне России» и соревнованиях по ледовому спидвею, а также отпраздновать Масленицу.

В марте в Кирове пройдет международный фестиваль короткометражного кино «Золотой теленок», а в апреле жителей и гостей города ждет I открытый фестиваль, посвященный Дню космонавтики и 35-летию Музея К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики.

Летом в регионе пройдет много традиционных событий - «Гринландия», «Сказочные игры на Вятке», «Истобенский огурец», всероссийский Васнецовский пленэр, театральный фестиваль «На семи холмах» и другие. Кроме того, в области впервые состоится фестиваль вятских брендов. На осень намечены ярмарки, праздники, межрегиональный форум «Кладовая ремесел» и так далее.

Полный календарь можно посмотреть по этой ссылке.