Ночью с 24 на 25 января вывезут снег с 15 улиц Кирова

Водителей просят освободить обочины от машин.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Администрация города Кирова поделилась графиком вывоза снега на 24-25 января. Работы пройдут на следующих улицах:
- улица Карла Маркса, от улицы Преображенской до Октябрьского проспекта;
- Октябрьский проспект, от улицы Московской до улицы Профсоюзной;
- улица Мопра, от улицы Ленина до улицы Карла Маркса;
- улица Карла Либкнехта, от улицы Красноармейской до улицы Азина;
- улица Производственная, от улицы Солнечной до улицы Щорса;
- улица Герцена, от улицы Казанской до улицы Ленина;
- улица Орловская, от улицы Карла Маркса до улицы Володарского;
- улица Пятницкая, от улицы Казанской до улицы Ленина;
- улица Пятницкая, в районе дома № 40;
- улица Конституции;
- улица Ленина (Нововятск);
- улица Сормовская;
- улица Космонавта Владислава Волкова;
- улица Новая (Радужный);
- улица Павла Корчагина;
- Второй Кирпичный переулок.
Водителей просят не оставлять машины на данных улицах в период работы спецтехники.