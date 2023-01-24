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НовостиОбщество24 января 2023 9:57

Ночью с 24 на 25 января вывезут снег с 15 улиц Кирова

Водителей просят не оставлять свои машины на обочинах
Артем ЗАМЯТИН
Водителей просят освободить обочины от машин.

Водителей просят освободить обочины от машин.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Администрация города Кирова поделилась графиком вывоза снега на 24-25 января. Работы пройдут на следующих улицах:

- улица Карла Маркса, от улицы Преображенской до Октябрьского проспекта;

- Октябрьский проспект, от улицы Московской до улицы Профсоюзной;

- улица Мопра, от улицы Ленина до улицы Карла Маркса;

- улица Карла Либкнехта, от улицы Красноармейской до улицы Азина;

- улица Производственная, от улицы Солнечной до улицы Щорса;

- улица Герцена, от улицы Казанской до улицы Ленина;

- улица Орловская, от улицы Карла Маркса до улицы Володарского;

- улица Пятницкая, от улицы Казанской до улицы Ленина;

- улица Пятницкая, в районе дома № 40;

- улица Конституции;

- улица Ленина (Нововятск);

- улица Сормовская;

- улица Космонавта Владислава Волкова;

- улица Новая (Радужный);

- улица Павла Корчагина;

- Второй Кирпичный переулок.

Водителей просят не оставлять машины на данных улицах в период работы спецтехники.