В февральские праздники из Кирова в Москву запустят дополнительные поезда

Дополнительные поезда будут курсировать в направлении Москва - Киров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ко Дню защитника Отечества из Москвы в Киров запустят дополнительные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Выходные, приуроченные к празднику, продлятся с 23 по 26 февраля. На 22 февраля прогнозируется пик выезда в столицу, а в обратном направлении максимальный пассажиропоток ожидается 26 февраля. В связи с этим РЖД назначит более 200 дополнительных поездов дальнего следования, в том числе по направлению Москва - Киров. При повышенном спросе в уже назначенные составы могут включить еще несколько вагонов.

Приобрести билеты можно в кассах вокзалов, на сайте и в мобильном приложении РЖД.