Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 января 2023 9:41

В февральские праздники из Кирова в Москву запустят дополнительные поезда

Выходные по случаю Дня защитника Отечества продлятся с 23 по 26 февраля
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Дополнительные поезда будут курсировать в направлении Москва - Киров.

Дополнительные поезда будут курсировать в направлении Москва - Киров.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ко Дню защитника Отечества из Москвы в Киров запустят дополнительные поезда. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Выходные, приуроченные к празднику, продлятся с 23 по 26 февраля. На 22 февраля прогнозируется пик выезда в столицу, а в обратном направлении максимальный пассажиропоток ожидается 26 февраля. В связи с этим РЖД назначит более 200 дополнительных поездов дальнего следования, в том числе по направлению Москва - Киров. При повышенном спросе в уже назначенные составы могут включить еще несколько вагонов.

Приобрести билеты можно в кассах вокзалов, на сайте и в мобильном приложении РЖД.