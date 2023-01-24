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НовостиОбщество24 января 2023 8:09

На набережной Грина появятся ивовые «алые паруса»

На неиспользуемых территориях высадят специальные деревья
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Вместо голубых елей на Октябрьском проспекте высадят липы.

Вместо голубых елей на Октябрьском проспекте высадят липы.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирове высадят новые деревья. Об этом сообщает горадминистрация.

В областной центр из подмосковного питомника вскоре должны поступить шесть лип Greenspire и 40 ив сорта «Стрела Купидона». Липы высадят у памятника Кирову на Октябрьском проспекте вместо голубых елей. Кроме того, городские власти планируют провести реконструкцию всех зеленых насаждений на бульваре.

Ивами украсят неиспользуемый каскад террас у старого моста. Как пояснили в мэрии, у «Стрел Купидона» красная кора и парусовидные кроны. Идея заключалась в том, чтобы на набережной Грина появились алые паруса. Летом к ивам прибавятся клумбы с синими и голубыми цветами, которые будут имитировать морские волны.