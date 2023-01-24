На набережной Грина появятся ивовые «алые паруса»

Вместо голубых елей на Октябрьском проспекте высадят липы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирове высадят новые деревья. Об этом сообщает горадминистрация.

В областной центр из подмосковного питомника вскоре должны поступить шесть лип Greenspire и 40 ив сорта «Стрела Купидона». Липы высадят у памятника Кирову на Октябрьском проспекте вместо голубых елей. Кроме того, городские власти планируют провести реконструкцию всех зеленых насаждений на бульваре.

Ивами украсят неиспользуемый каскад террас у старого моста. Как пояснили в мэрии, у «Стрел Купидона» красная кора и парусовидные кроны. Идея заключалась в том, чтобы на набережной Грина появились алые паруса. Летом к ивам прибавятся клумбы с синими и голубыми цветами, которые будут имитировать морские волны.