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НовостиОбщество24 января 2023 7:38

В 40 детсадах Кирова начали работать профессиональные охранники

Остальные учреждения наймут новых работников к началу февраля
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На мероприятия по антитеррористической защищенности детсадов и школ в 2023 году выделили более 200 миллионов рублей.

На мероприятия по антитеррористической защищенности детсадов и школ в 2023 году выделили более 200 миллионов рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В кировских детсадах начали работать профессиональные охранники. Как сообщает горадминистрация, на данный момент охраной обеспечены 40 дошкольных учреждений Кирова. В остальных новые кадры появятся к началу февраля. Кроме того, городские школы планируют заключить аналогичные договоры.

В мэрии уточнили, что на мероприятия по антитеррористической защищенности объектов образования потратят 200,3 миллиона рублей. В эту сумму входят контракты с ЧОП, ремонт ограждений, устройство уличных фонарей, установка систем экстренного оповещения и управления эвакуацией при угрозе террористического акта, видеонаблюдения и сигнализации. Такую работу проведут в тех учреждениях, где оборудование устарело либо не устанавливалось вовсе.