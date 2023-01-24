В Кирове 24 января проведут плановые отключения электроэнергии

Работы в трех районах Кирова проведут в течение дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчан предупредили о плановых отключениях электроэнергии во вторник, 24 января. Как сообщили в АО «Горэлектросеть», такие меры связаны с проведением ремонта оборудования.

Список адресов:

- улица Монтажников, 18, 28, 30;

- улица Мира, 44;

- улица Пролетарская, 48;

- слобода Малые Ряби;

- деревни Шубины и Хабаровы;

- поселок Ганино, улицы Строителей, Луговая, Фабричная, Нижний переулок.

Для уточнения информации потребители могут обращаться по телефонам: 564-034 и 255-977.