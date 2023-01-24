В Кирове 24 января проведут плановые отключения электроэнергии

Работы в трех районах Кирова проведут в течение дня
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кировчан предупредили о плановых отключениях электроэнергии во вторник, 24 января. Как сообщили в АО «Горэлектросеть», такие меры связаны с проведением ремонта оборудования.
Список адресов:
- улица Монтажников, 18, 28, 30;
- улица Мира, 44;
- улица Пролетарская, 48;
- слобода Малые Ряби;
- деревни Шубины и Хабаровы;
- поселок Ганино, улицы Строителей, Луговая, Фабричная, Нижний переулок.
Для уточнения информации потребители могут обращаться по телефонам: 564-034 и 255-977.