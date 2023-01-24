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НовостиОбщество24 января 2023 6:58

В Кирове разыскивают без вести пропавшего 17-летнего подростка

В последний раз его видели 22 января
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Если вы знаете, где может находиться подросток, просьба сообщить об этом по номеру 02 или 102. Фото: vk.com/ornkirov

Если вы знаете, где может находиться подросток, просьба сообщить об этом по номеру 02 или 102. Фото: vk.com/ornkirov

В Кирове начались поиски без вести пропавшего Артема Колпащикова. Местонахождение 17-летнего подростка неизвестно с 22 января.

Активисты отряда по розыску несовершеннолетних «Первый» сообщили приметы подростка. На вид Артему 16 лет, худощавого телосложения, рост около 170 сантиметров, русые волосы, челка на правый бок.

На момент ухода был одет в синюю куртку с капюшоном, спортивные штаны и черные кроссовки. Если вы знаете, где может находиться подросток, просьба сообщить об этом по номеру 02 или 102.