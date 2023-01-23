В 2022 году Кировскую область посетили более 420 тысяч туристов

Только за новогодние праздники у нас в гостях побывали 52 тысячи туристов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За 2022 год наш регион посетили 420 тысяч туристов. Этим фактом поделились в правительстве Кировской области.

Ожидается, что в 2023 году это число вырастет до 500 тысяч человек. Только за новогодние праздники у нас в гостях побывали 52 тысячи туристов. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Цель к 2030 году - 1 миллион туристов.

Министр спорта и туризма региона Сергей Сулик поделился показателями загрузки кировских гостиниц в 2022 году:

- 4 звезды - 74%;

- 3 звезды - 65%;

- 2 звезды - 59%;

- санатории - 85,3%.

Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил инвесторам рассмотреть территории Кирова, Слободского и Кирово-Чепецкого районов на предмет размещения турбаз.