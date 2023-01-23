Псевдо-инвесторы обманули кировчан более чем на 4 миллиона рублей

По фактам обоих инцидентов возбуждены уголовные дела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчане лишились около четырех миллионов рублей из-за «игр на бирже». Подробностями инцидентов поделились в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Вятскополянского района 1968 года рождения. По его словам, он общался с сотрудником интернет платформы, и тот обещал ему помочь заработать в интернете на инвестициях. Мужчина перевел на счета мошенника 1 миллион 907 тысяч рублей, которые он взял в кредит. Естественно, деньги вывести обратно ему не удалось, и никакого заработка потерпевший не получил.

Подобный случай произошел и в Кирове. Мужчина 1964 года рождения увидел в интернете объявление о заработке от «купли-продажи криптовалюты». Мужчина, предварительно договорившись с «брокером», перевел ему 20 тысяч рублей. Аферист сказал кировчанину, что есть прибыль в 3 тысячи рублей и скинул их ему.

Потом мошенник предлагал потерпевшему вносить более крупные суммы под разными предлогами: «оплата страховки», «налоги», «комиссии». Всего потерпевший потерял 2 миллиона 788 тысяч рублей, из которых его личные были 500 тысяч. Остальные - кредитные.

Полиция устанавливает личности мошенников. По каждому инциденту заведено уголовное дело.