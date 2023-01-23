В Кировской области построят жилье для бюджетников

От районов, где есть потребность в жилье для бюджетников, уже начали поступать заявки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская область станет участником программы по строительству жилья для бюджетников. Этой новостью поделились в пресс-службе регионального правительства.

В ближайшее время чиновники обсудят программу пятилетней стройки. От районов, где есть потребность в жилье для работников бюджетной сферы, уже начали поступать заявки.

- Мы начинаем строить для бюджетников жилье. И речь идет не только о педагогах. В этом году мы заключим соглашение с Дом.РФ. Поиск подрядчиков начнем в следующем году, - сказал губернатор Кировской области Александр Соколов.