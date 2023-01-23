В Кирове мужчина насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия

Тело пешехода обнаружили на проезжей части улицы 4-й пятилетки. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове полиция разыскала виновника смертельного ДТП, сбежавшего с места аварии. Подробности рассказали в областной ГИБДД.

22 января около двух часов ночи в службу 112 сообщили о мужчине, лежащем на дороге по улице 4-й пятилетки. По словам позвонивших, пострадавший не подавал признаков жизни. Приехавшему на место наряду ДПС очевидец рассказал, что мужчину сбила машина, а водитель уехал сразу после случившегося.

Полиция создала опергруппу, в состав которой вошли сотрудники оперативно-сыскного отдела, уголовного розыска, Госавтоинспекции. В результате автомобиль нашли в одном из частных гаражей по улице Еловой.

- У автомобиля «Хендай Солярис» имелись характерные для наезда на человека механические повреждения. Водитель автомашины также установлен - это 33-летний житель областного центра, - сообщили в ГИБДД.

По факту случившегося проводится проверка, назначен ряд экспертиз. Сейчас также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.