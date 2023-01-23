В Кирове появятся 20 газетных ларьков

Сейчас в городе есть 44 места для размещения киосков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове разместят 20 ларьков с печатной продукцией. Об этом сообщает горадминистрация.

Конкурсные процедуры на размещение НТО начнутся в ближайшее время. Всего в городе есть 44 места для установки киосков, в том числе на остановках общественного транспорта. На данный момент в мэрию подали заявку на размещение 20 ларьков. Соглашение планируется заключить после проведения аукциона.

Предпринимателям напоминают, что объекты должны быть приведены в соответствие с типовым каталогом архитектурных решений. Ознакомиться с ним можно здесь. В горадминистрации уточнили, что возможно использовать собственный дизайн, однако его также нужно согласовывать с рабочей группой.