Кировские врачи провели уникальную операцию на спинном мозге ребенка

Операция прошла успешно, юный пациент идет на поправку. ФОТО: Минздрав Кировской области

Кировские врачи провели уникальную операцию 5-летнему ребенку. Этой новостью поделились в региональном минздраве.

Недавно в детскую областную поступил мальчик с врожденным синдромом фиксированного спинного мозга. Данный порок развития заключается в следующем: спинной мозг прирастает к грыжевому мешку и, когда происходит активный рост ребенка, натягивается. Это плохо влияет на функции тазовых органов и работу головного мозга.

У мальчика данная патология проявилась сразу после рождения и на протяжении пяти лет не подавала признаков. Ребенку проводили обследования и следили за состоянием. В последнее время мальчику становилось только хуже, тогда врачи приняли решение оперировать.

Ранее хирургические вмешательства на спинном мозге проводились открытым методом, это влекло за собой послеоперационные осложнения. Однако в этот раз хирург провел процедуру иным, малоизвестным методом. Через небольшой прокол он нашел терминальную нить и место приращения. Затем отделил нить и через некоторое время происходит восстановление функций организма.

Сегодня маленький пациент чувствует себя хорошо. Через три месяца ему снова надо посетить больницу чтобы врачи оценили ход восстановления.