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НовостиОбщество23 января 2023 10:47

В Подосиновском и Лузском районах уборка ТКО проходит в штатном режиме

Для вывоза отходов в районы выделили два мусоровоза
Артем ЗАМЯТИН
Из областного бюджета на сбор ТКО в данных районах выделили более миллиона рублей.

Из областного бюджета на сбор ТКО в данных районах выделили более миллиона рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Подосновском и Лузском районах вывоз мусора проходит в штатном режиме. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

Напомним, что в новогодние праздники в обоих районах возникли проблемы с вывозом ТКО. Одной из причин стала поломка мусоровоза.

Для оперативного решения проблемы из Кирова дополнительно выделили две машины с экипажами. Местные же власти должны теперь позаботиться, чтобы спецтехника могла беспрепятственно подъехать к контейнерам. Для этого необходимо вовремя вывозить снег с прилегающих дорог.

На 15 января все площадки сбора ТКО в районах отчистили. Всего из областного бюджета потратили: на Лузский муниципальный округ 841 тысячу рублей, в Подосиновском районе – 620 тысяч рублей.