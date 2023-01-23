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НовостиОбщество23 января 2023 9:07

Кировчане смогут пройти бесплатное обследование кожи и молочных желез в онкоцентре

День открытых дверей пройдет 4 февраля
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Осмотр будут проводить с 08.00 до 13.00. Фото: vk.com/medkirovru

Осмотр будут проводить с 08.00 до 13.00. Фото: vk.com/medkirovru

Кировчане смогут бесплатно пройти обследование кожи и молочных желез. Подробности сообщили в областном Минздраве.

4 февраля в рамках празднования Дня борьбы с онкологическими заболеваниями жителей Кирова и области приглашают на осмотр в Центр онкологии и медицинской радиологии. День открытых дверей пройдет с 08.00 до 13.00.

Маммологи и дерматологи бесплатно осмотрят желающих. При выявлении медпоказаний с подозрением на патологические процессы женщинам проведут УЗИ молочных желез и маммографию. При наличии результатов исследований, сделанных в течение последнего года, рекомендуется взять их с собой. Все процедуры пройдут по полису ОМС.

Как отметили в Минздраве, количество мест ограничено. Записаться на осмотр можно по телефону 8-922-990-00-16.