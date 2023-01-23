В Кикнурском районе пенсионер сгорел в собственном доме

Пенсионер погиб в пожаре из-за неправильного использования электроприборов. ФОТО: СУ СКР по Кировской области

В Кинчурском районе сгорел дом, сообщается о погибшем. Подробностями происшествия поделились в СУ СКР по Кировской области.

21 января 2023 года в одном из домов райцентра произошел пожар. В результате несчастного случая погиб 76-летний хозяин постройки.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за того, что пенсионер не соблюдал правила безопасности при использовании электроприборов.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.