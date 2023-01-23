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НовостиПроисшествия23 января 2023 8:37

Сотрудник кировской компании попался на коммерческом подкупе

Мужчину оштрафовали лишили права занимать руководящие должности
Артем ЗАМЯТИН
За свою незаконную деятельность экс-управляющий компанией заработал более 135 тысяч рублей.

За свою незаконную деятельность экс-управляющий компанией заработал более 135 тысяч рублей.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Экс-сотрудник одной из кировских компаний оказался на скамье подсудимых. Как сообщили в СУ СКР по Кировской области, его поймали на подкупе.

Следствие установило, что с 2020 по 2022 год мужчина, работающий на руководящей должности в одном из местных АО, брал деньги с представителей двух фирм. Взамен осужденный обещал оказывать компаниям помощь в заключении договоров на совершение таможенных операций без конкурсов, обеспечении фирм заявками на такие операции, а также подготовке документации и оплате контрактов.

Всего аферист получил за свою незаконную деятельность более 135 тысяч рублей.

Суд приговорил его к штрафу и лишению прав заниматься управленческой деятельностью на один год.