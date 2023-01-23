23 и 24 января жители двух районов Кирова останутся без воды

Для кировчан организуют подвоз воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

23 и 24 января кировчане останутся без холодной воды. О плановых отключениях сообщает МУП «Водоканал».

Из-за ремонтных работ параметры подачи воды изменят по следующим адресам:

23 января с 00.00 до 18.00

- Красной Звезды, 10.

24 января, Лянгасово с 09.00 до 16.00

- Гражданская, 31, 37, 37А;

- Сосновая, 1, 3;

- пр. Молодежный, 5.

Место подвоза воды можно узнать по этой ссылке.

МУП «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.