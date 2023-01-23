23 и 24 января жители двух районов Кирова останутся без воды

Для кировчан организуют подвоз воды.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
23 и 24 января кировчане останутся без холодной воды. О плановых отключениях сообщает МУП «Водоканал».
Из-за ремонтных работ параметры подачи воды изменят по следующим адресам:
23 января с 00.00 до 18.00
- Красной Звезды, 10.
24 января, Лянгасово с 09.00 до 16.00
- Гражданская, 31, 37, 37А;
- Сосновая, 1, 3;
- пр. Молодежный, 5.
Место подвоза воды можно узнать по этой ссылке.
МУП «Водоканал» приносит свои извинения за доставленные неудобства.