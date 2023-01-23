За три дня в Кировской области поймали 21 пьяного водителя

За прошедшие выходные автоинспекторы пресекли 571 нарушение ПДД. Фото: ГИБДД Кировской области

С 20 по 22 января на дорогах Кировской области произошло 8 ДТП - пять в Кирове и три в районах региона: Кирово-Чепецком, Орловском и Котельничском. В авариях пострадали 12 человек и погиб один, пешеход. Большая часть автокатастроф была связана со столкновением транспорта.

За минувшие выходные автоинспекторы также пресекли 571 нарушение ПДД - в частности, поймали 21 пьяного либо отказавшегося от медосвидетельствования водителя. Кроме того, полицейским попались 18 бесправников.

Кировчанам напоминают: за пьяное вождение придется заплатить 30 тысяч рублей и расстаться с правами на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

Сообщить о неадекватных водителях на дороге можно по телефону: 8(8332) 588-888 или 02.