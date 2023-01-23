В заречной части Кирова планируют обустроить рекреационно-развлекательную зону

Сейчас на участке расположены старые здания обкомовских дач и детского лагеря. Фото: t.me/simakov_kirov

В Кирове планируют обустроить новую рекреационно-развлекательную зону. Как сообщил сити-менеджер Вячеслав Симаков в телеграм-канале, речь идет о микрорайоне ДСК.

Сейчас территория представляет собой 10 гектаров особо охраняемых земель. По словам главы администрации, на участке расположены старые здания обкомовских дач и детского лагеря, которые в настоящее время требуют реконструкции.

- Есть идея превратить эту землю в одну из «изюминок» заречной части нашего города, - отметил Вячеслав Симаков. - Уже есть заинтересованные лица и организации, которые высказывают желание обустроить тут рекреационно-развлекательную зону.

Так, от казаков Вятки поступило предложение обустроить на месте казачью вольницу. Однако будут рассматриваться и другие предложения.