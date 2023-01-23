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НовостиОбщество23 января 2023 6:12

В Кирове создали комитет для помощи инвесторам

Работу органа будет контролировать губернатор области
Артем ЗАМЯТИН
Разногласия по вопросам реализации проектов буду решатся оперативно. ФОТО: правительство Кировской области

Разногласия по вопросам реализации проектов буду решатся оперативно. ФОТО: правительство Кировской области

В нашем регионе создали инвестиционный комитет для создания единой политики вложений. Этим событием поделились в правительстве Кировской области.

Инвестиционный комитет будет заниматься созданием благоприятной среды для проведения сделок и торгов. Разногласия по вопросам реализации проектов буду решатся оперативно.

В состав комитета вошли: губернатор Кировской области Александр Соколов, представители органов исполнительной власти в сфере экономики, финансов, инвестиционной политики, промышленности, ресурсоснабжающих организаций, деловых объединений.