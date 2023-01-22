Жители Кировской области смогут увидеть полет кометы

Астрономы сказали, что сейчас комету видно в бинокль на фоне созвездия «Волопас». Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жители нашего региона смогут увидеть зеленую комету с желтым хвостом. Этим событием поделились в паблике «Любительская астрономия в Кирове».

Космическое тело открыли в марте 2022 года. Она уже прошла ближайшую точку к солнцу 12 января 2023 года. Астероид проходит по вытянутой орбите с периодичностью в 50 тысяч лет.

Астрономы сказали, что сейчас комету видно в бинокль на фоне созвездия «Волопас». 1 февраля жители Кировской области смогут наблюдать ее на фоне созвездия «Малая Медведица» без каких-либо приборов.