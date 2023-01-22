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НовостиОбщество22 января 2023 12:54

Жители Кировской области смогут увидеть полет кометы

Небесное тело будет видно в ночь 1 февраля даже не вооруженным глазом
Артем ЗАМЯТИН
Астрономы сказали, что сейчас комету видно в бинокль на фоне созвездия «Волопас».

Астрономы сказали, что сейчас комету видно в бинокль на фоне созвездия «Волопас».

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жители нашего региона смогут увидеть зеленую комету с желтым хвостом. Этим событием поделились в паблике «Любительская астрономия в Кирове».

Космическое тело открыли в марте 2022 года. Она уже прошла ближайшую точку к солнцу 12 января 2023 года. Астероид проходит по вытянутой орбите с периодичностью в 50 тысяч лет.

Астрономы сказали, что сейчас комету видно в бинокль на фоне созвездия «Волопас». 1 февраля жители Кировской области смогут наблюдать ее на фоне созвездия «Малая Медведица» без каких-либо приборов.