Самыми читающими в Кировской области стали жители Опаринского района

Всего в 2022 году жителям области доставили 7,6 миллионов газет и журналов.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жители Опаринского района стали самыми читающими в нашей области. Статистикой поделились в пресс-службе регионального правительства.
По данным «Почты России», на 1000 человек проживающих в муниципальном округе, приходится 623 печатных изданий. В пятерку лидеров так же вошли:
- Даровской район, 604 экземпляра;
- Лузинский район, 579 экземпляров;
- Шабалинский район, 527 экземпляров;
- Немский район, 518 экземпляров.
Самым популярным чтивом среди жителей региона стали: местная пресса о жизни района, федеральные газеты, журналы о кулинарии, садоводстве и здоровье.
Всего в 2022 году жителям области доставили 7,6 миллионов газет и журналов, а чуть более 1 миллиона экземпляров читатели купили сами.