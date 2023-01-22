Самыми читающими в Кировской области стали жители Опаринского района

Всего в 2022 году жителям области доставили 7,6 миллионов газет и журналов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Опаринского района стали самыми читающими в нашей области. Статистикой поделились в пресс-службе регионального правительства.

По данным «Почты России», на 1000 человек проживающих в муниципальном округе, приходится 623 печатных изданий. В пятерку лидеров так же вошли:

- Даровской район, 604 экземпляра;

- Лузинский район, 579 экземпляров;

- Шабалинский район, 527 экземпляров;

- Немский район, 518 экземпляров.

Самым популярным чтивом среди жителей региона стали: местная пресса о жизни района, федеральные газеты, журналы о кулинарии, садоводстве и здоровье.

Всего в 2022 году жителям области доставили 7,6 миллионов газет и журналов, а чуть более 1 миллиона экземпляров читатели купили сами.