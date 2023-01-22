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НовостиОбщество22 января 2023 12:38

В Подосиновском районе после восьми месяцев ремонта открыли школу

Там обновили не только стены и полы, но и установили новое оборудование
Артем ЗАМЯТИН
В минувшем году капитальный ремонт получили 15 школ нашего региона. ФОТО: правительство Кировской области

В минувшем году капитальный ремонт получили 15 школ нашего региона. ФОТО: правительство Кировской области

В поселке Пинюг после капитального ремонта открылась школа. Этим событием поделились в правительстве Кировской области.

В Подосиновском районе, после восьми месяцев работ вновь открыли учебное заведение. Там обновили полы, окна, двери, системы отопления и электроснабжения, а также стены во всех помещениях. В 2022 году там появилось новое оборудование для изучения биологии, физики, химии, основ робототехники и программирования.

Напомним, что в минувшем году капитальный ремонт получили 15 школ нашего региона.