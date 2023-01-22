В Подосиновском районе после восьми месяцев ремонта открыли школу

В минувшем году капитальный ремонт получили 15 школ нашего региона. ФОТО: правительство Кировской области

В поселке Пинюг после капитального ремонта открылась школа. Этим событием поделились в правительстве Кировской области.

В Подосиновском районе, после восьми месяцев работ вновь открыли учебное заведение. Там обновили полы, окна, двери, системы отопления и электроснабжения, а также стены во всех помещениях. В 2022 году там появилось новое оборудование для изучения биологии, физики, химии, основ робототехники и программирования.

Напомним, что в минувшем году капитальный ремонт получили 15 школ нашего региона.