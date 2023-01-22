Кировские многодетные семьи могут получить деньги взамен земельного участка

На 1 января 2023 года в список включены 4274 человека. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Многодетные семьи получат денежную компенсацию взамен земельного участка. Подробной инструкцией поделились в пресс-службе правительства Кировской области.

Выплата предоставляется в размере фактических расходов, не более 130 тысяч рублей. Деньги предоставляются семьям, которые воспитывают от трех и более детей и состоят на учете в муниципалитете на получение земельного участка.

Вышеобозначенные получат уведомление о порядке и сроках выплаты. После соответствующего письма в течении 25 рабочих дней предоставляют согласие в местный орган социальной защиты.

Затем нужно подать заявление на получение выплат и документы в МФЦ или орган соцзащиты. Решение о предоставлении денег принимается в течении 10 рабочих дней.

На 1 января 2023 года в список включены 4274 человека.

По вопросам предоставления мер социальной поддержки можно обратиться по телефону (8332) 32-13-51.