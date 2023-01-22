В Вятских Полянах прошли всероссийские соревнования по гонкам на мотоциклах на льду

Тройка лидеров прошедшего турнира отправится на второй этап кубка.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
В Кировской области 21-22 января на стадионе «Электрон» прошел первый этап кубка России по мотоциклетному спорту в дисциплине «Гонки на льду». Результатами соревнований делятся в региональном правительстве.
На гонках в Вятских Полянах приняли участие 17 гонщиков из Тольятти, Глазова, Иркутска, Саранска, Уфы, Шадринска, села Лямбирь и города Каменск-Уральский. Нашу область представляет мотоциклист Эдуард Крысов.
По предварительным итогам Эдуард лидирует, на втором месте Владислав Мартьянов (Шадринск), на третьем Савелий Ведянов (Каменск-Уральск).
Тройка лидеров прошедшего турнира отправится на второй этап кубка. Он пройдет с 25 по 26 февраля в Тольятти.