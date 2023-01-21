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НовостиОбщество21 января 2023 13:20

Ночью снег вывезут с четырех улиц Кирова

Водителей просят не оставлять машины на обочинах
Артем ЗАМЯТИН
Работы преимущественно будут проходить ночью.

Работы преимущественно будут проходить ночью.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация города Кирова поделилась графиком вывоза снега на 21-22 января. Уборки произойдут на следующих улицах:

-Улица Производственная, от улица Солнечной до Разворотного округа;

-Улица Кирова, от улицы Парковой до улицы Коммунистической;

-Улица Романа Ердякова, от Сельскохозяйственного проезда до улицы Московской;

-Улица Потребкооперации, Школьный переулок (Радужный);

-Улица Большева.

Просьба к водителям не оставлять машины на данных улицах в период работы спец техники.