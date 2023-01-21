Ночью снег вывезут с четырех улиц Кирова

Работы преимущественно будут проходить ночью.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Администрация города Кирова поделилась графиком вывоза снега на 21-22 января. Уборки произойдут на следующих улицах:
-Улица Производственная, от улица Солнечной до Разворотного округа;
-Улица Кирова, от улицы Парковой до улицы Коммунистической;
-Улица Романа Ердякова, от Сельскохозяйственного проезда до улицы Московской;
-Улица Потребкооперации, Школьный переулок (Радужный);
-Улица Большева.
Просьба к водителям не оставлять машины на данных улицах в период работы спец техники.