Ночью снег вывезут с четырех улиц Кирова

Работы преимущественно будут проходить ночью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация города Кирова поделилась графиком вывоза снега на 21-22 января. Уборки произойдут на следующих улицах:

-Улица Производственная, от улица Солнечной до Разворотного округа;

-Улица Кирова, от улицы Парковой до улицы Коммунистической;

-Улица Романа Ердякова, от Сельскохозяйственного проезда до улицы Московской;

-Улица Потребкооперации, Школьный переулок (Радужный);

-Улица Большева.

Просьба к водителям не оставлять машины на данных улицах в период работы спец техники.