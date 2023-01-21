Кировский полицейский стал донором костного мозга для москвича

Операция по пересадке прошла успешно, и больной из Москвы продолжает проходить лечение без угрозы для жизни. ФОТО: УМВД России по Кировской области

Кировский полицейский стал донором костного мозга для пациента из Москвы. Этой новостью поделились в региональном УМВД.

Младший лейтенант полиции Евгений Чепурнов регулярно сдает кровь, а с 2018 года состоит в реестре доноров костного мозга. В октябре 2022 года он узнал, что может помочь смертельно больному пациенту столичной клиники. Клетки ближайших родственников не подходили для пересадки. Тогда Евгений без раздумья дал свое согласие на все необходимые процедуры.

Операция по пересадке прошла успешно, и больной из Москвы продолжает проходить лечение без угрозы для жизни. Начальник регионального Управления МВД России генерал-майор полиции Константин Селянин наградил Евгения Чепурнова медалью «За содействие донорскому движению».