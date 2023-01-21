Три человека пострадали в аварии с фурой на трассе «Вятка»

В Орловском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Вчера, 20 января, в Орловском районе произошла автомобильная авария, в которой чуть не погибли три человека. Об этом рассказали в УГИБДД УМВД России по Кировской области.

ДТП произошло в 15.25 на 364-м км трассы «Вятка». Там столкнулись ВАЗ и грузовик «Мерседес Бенц» с полуприцепом.

В результате аварии пострадали водитель и две пассажирки отечественного автомобиля. К счастью, все участники инцидента остались в живых.

Сейчас инспекторы выясняют все причины и детали аварии.