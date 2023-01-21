Кировские дорожные службы не справляются со своей работой

Глава администрации предложил взять несколько улиц и провести там показательную уборку. Фото: Ксения Высотина

20 января 2023 года в ходе совещания руководители города указали подрядчикам на плохое качество вывоза снега. Итогами совещания поделились в пресс-службе администрации Кирова.

- Некоторые улицы заужены почти в два раза. Это значит, что подрядчик со своими обязанностями не справляется, - обратился к УДПИ глава администрации Кирова Вячеслав Симаков. – Также попрошу не жертвовать качеством уборки ради скорости. Подчищайте за собой вручную, чтобы результат вашей работы не смазывался всякими нюансами. Прибираться на улицах нужно также ответственно, как у себя дома!

Глава администрации предложил взять несколько улиц и провести там показательную уборку. В дальнейшем использовать эту практику на остальных участках.

Глава города Кирова Елена Ковалева отметила, что наваленный снега на улицах Володарского и Свободы не только сужает пространство, но создает опасность. Водителям сложно ориентироваться так как не видно идущий справа или с лева транспорт. Такая же ситуация при выезде из дворов.