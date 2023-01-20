Дорожные службы Кирова закупают новую технику

Всего кировские дорожные компании пополнили свой автопарк на 61 единицу техники. ФОТО: правительство Кировской области

«Вятавтодор» и «Гордормостстрой» пополнят свои автопарки новой техникой. Этой новостью поделились в правительстве Кировской области.

К 2022 году в «Вятавтодоре» были зарегистрированы 1074 единицы техники. За год компания приобрела еще 49 машин.

- В этом году планируем продолжить обновлять автопарк. Также думаем приобрести и установить асфальтобетонный завода в Опарино и модернизировать АБЗ в Неме, - сказал и.о. генерального директора компании Денис Ситников.

«Гордормостстрой» имеет в своем распоряжении 140 машин для строительства, обслуживания и ремонта дорог. В 2022 году они закупили 12 единиц техники и обновили геодезическое оборудование.

В 2023 году компания планирует закупить тротуарный асфальтоукладчик, дорожную фрезу шириной два метра, тягач, самосвал, эвакуатор и мини-погрузчик.