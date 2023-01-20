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НовостиОбщество20 января 2023 13:18

Кировские депутаты приняли внесение изменений в генплан областного центра

Они касались границ населенных пунктов и размещения социальных объектов
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Вопрос рассмотрели на заседании депутатов Гордумы. Фото: киров.рф

Вопрос рассмотрели на заседании депутатов Гордумы. Фото: киров.рф

Депутаты кировской Гордумы приняли изменения в генплан областного центра. Вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании.

Проект внесет изменения в карты функциональных зон Кирова, границ населенных пунктов и планируемого размещения объектов здравоохранения, спорта, образования и культуры. В частности, планируется строительство многоэтажных домов на Грибоедова, Щорса, Лепсе, Ердякова, Мелькомбинатовском проезде. Некоторые народные избранники посчитали, что это только увеличит количество пробок на улицах, которые и так достаточно затрудняют движение. Однако изменения приняли большинством голосов.

В ходе обсуждения также всплыл вопрос по увеличению зеленых зон в Кирове. По словам главы администрации Вячеслава Симакова, профильные управления в ближайшее время представят новую программу по озеленению. Весной также планируется благоустроить новые территории.