Кировчан просят воздержаться от поездок на личном транспорте

Кировчан предупреждают о гололеде и снегопаде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Кировчан просят не пользоваться личным транспортом. Подробности сообщает областная Госавтоинспекция.

По данным синоптиков, в области ожидается ухудшение погоды: снег и ледяной дождь. Гостей и жителей региона просят по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Если же избежать их не удается, водителям следует быть максимально внимательными и аккуратными. В первую очередь, нужно тщательно соблюдать скоростной режим и держать дистанцию до впереди идущего транспорта.

Пешеходам также следует позаботиться о своей безопасности. Переходя дорогу, нужно строго придерживаться правил. Госавтоинспекция также советует использовать световозвращающие элементы на одежде, чтобы не остаться незамеченными для водителей.

- Автоинспекторы региона ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения. Напоминаем телефон дежурной части ГИБДД города Кирова: 58-88-88, 64-38-77, - добавили в ведомстве.