В Арбажском районе неизвестные устроили свалку прямо на обочине

В Арбажском районе обнаружили несанкционированную свалку строительных отходов. ФОТО: министерство охраны окружающей среды Кировской области

В Арбажском районе кто-то устроил несанкционированную свалку. Данным фактом поделились в министерстве охраны окружающей среды Кировской области.

18 января на обочине дороги из поселка Арбаж в сторону деревни Басманы сотрудник природоохранного центра обнаружил несанкционированную свалку. Площадь накопленного мусора составила девять квадратных метров, примерный объем -1,8 кубических метров. Также на месте свалки обнаружили следы машины, которая выгружала отходы.

Информацию о складировании мусора передали в полицию. Правоохранители выясняют, кто должен понести ответственность за это нарушение.

Также министерство обратилось в администрацию района с просьбой ликвидировать строительный мусор.