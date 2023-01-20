Житель Омутнинска покалечил своего приятеля, а незнакомца избил до смерти

Житель Омутнинска отправится в колонию строгого режима за то, что покалечил своего друга и за убийство незнакомца. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Омутнинска признали виновным в избиении своего 38-летнего знакомого и убийстве 58-летнего мужчины. Подробностями дела поделились в СУ СКР по Кировской области.

Следствие установило, что в ночь с 25 на 26 августа 2022 года мужчина прогуливался со своим товарищем по улице. Перед этим друзья решили выпить. Во время прогулки между 33-летним обвиняемым и его собутыльником возникла ссора. Позже конфликт перерос в драку. Житель региона бил своего товарища по голове, в результате чего нанес ему тяжкие травмы.

15 сентября того же года осужденный поссорился с 58-летним гражданином на улице города. Ранее мужчины знакомы не были. После словесной перепалки обвиняемый избил своего оппонента. Он бил его руками и ногами по голове. Травмы оказались слишком серьезными, пострадавший скончался.

Суд вынес приговор по статьям УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Зачинщик драк проведет восемь лет в колонии строгого режима.