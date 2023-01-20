В ночь с 20 на 21 января снег вывезут с 20 участков улиц

Снег будут вывозить с улиц в разных районах города.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэрия Кирова опубликовала график вывоза снега на ближайшую ночь. С 19.00 20 января по 07.00 21 января техника будет работать на следующих участках улиц:
- Пролетарская от Ленина до Карла Маркса;
- Профсоюзная от Октябрьского проспекта до Володарского;
- Розы Люксембург от Карла Маркса до Октябрьского проспекта;
- Труда от Карла Маркса до Горбуновой;
- Горького от Московской до Воровского;
- Герцена от Октябрьского проспекта до Горького;
- Привокзальная площадь;
- Производственная от Солнечной до разворотного круга;
- переулок 2-й Хлыновской;
- Потребкооперации;
- проезд от Современной до Широтной;
- Севастопольская (Радужный);
- Октябрьская (Нововятск);
- Павла Корчагина (продолжение);
- Урицкого (от Орловской до Красноармейской);
- Герцена (от Карла Либкнехта до Дерендяева);
- Уральская;
- Вершининский переулок;
- Правды;
- Романа Ердякова от 2-го Кирпичного до Сельхозпроезда.
Водителей просят не парковаться в зоне уборки снега.