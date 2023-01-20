В ночь с 20 на 21 января снег вывезут с 20 участков улиц

Снег будут вывозить с улиц в разных районах города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Кирова опубликовала график вывоза снега на ближайшую ночь. С 19.00 20 января по 07.00 21 января техника будет работать на следующих участках улиц:

- Пролетарская от Ленина до Карла Маркса;

- Профсоюзная от Октябрьского проспекта до Володарского;

- Розы Люксембург от Карла Маркса до Октябрьского проспекта;

- Труда от Карла Маркса до Горбуновой;

- Горького от Московской до Воровского;

- Герцена от Октябрьского проспекта до Горького;

- Привокзальная площадь;

- Производственная от Солнечной до разворотного круга;

- переулок 2-й Хлыновской;

- Потребкооперации;

- проезд от Современной до Широтной;

- Севастопольская (Радужный);

- Октябрьская (Нововятск);

- Павла Корчагина (продолжение);

- Урицкого (от Орловской до Красноармейской);

- Герцена (от Карла Либкнехта до Дерендяева);

- Уральская;

- Вершининский переулок;

- Правды;

- Романа Ердякова от 2-го Кирпичного до Сельхозпроезда.

Водителей просят не парковаться в зоне уборки снега.