В 2022 году в Кировской области более 40 водителей скрылись с места ДТП

В 2022 году 43 водителя, попавших в ДТП, скрылись с места происшествия. Такой статистикой поделились в УГИБДД УМВД России по Кировской области.

В авариях, когда один из участников скрывался с места ЧП, один человек погиб и 46 получили травмы. Благодаря большому количеству камер, установленных на улицах, и активным гражданам большинство недобросовестных водителей удалось поймать и привлечь к ответственности.

Госавтоинспекция напоминает: за оставление водителем места ДТП предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на 12-18 месяцев, либо арест на срок до 15 суток.