50-летний кировчанин на «Лексусе» сбил пенсионерку

На улице Карла Маркса в Кирове мужчина на иномарке наехал на 65-летнюю женщину. ФОТО: ГИБДД УМВД России по Кировской области

В Кирове произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Подробностями случившегося поделились в региональной Госавтоинспекции.

Около 10 часов утра 19 января 2023 года 50-летний мужчина на «Лексусе» сбил женщину. Авария произошла у дома № 18 по улице Карла Маркса.

В результате происшествия 65-летняя пострадавшая выжила, но получила травмы.

Сейчас инспекторы разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что водитель обязан притормозить перед пешеходным переходом и пропустить людей. Переходящим дорогу, в свою очередь, следует убедиться, что машины остановились, и они могут безопасно перейти улицу.