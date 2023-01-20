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НовостиОбщество20 января 2023 9:08

В Кирове на загородных территориях расширяют дороги

Многие участки сузились из-за снега
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Осмотры дорог проводятся ежедневно. Фото: киров.рф

Осмотры дорог проводятся ежедневно. Фото: киров.рф

На загородных территориях Кирова проводят уширение дорог. Об этом сообщает горадминистрация.

Из-за снегопадов многие дороги значительно сузились. Специалисты теруправления по Октябрьскому району ежедневно следят за участками на закрепленной территории. Так, на днях уширение полотна провели на части дороги «Киров - Русское». 18 января проверяющие осмотрели, насколько качественно выполнены работы, и замечаний не нашли.

- Территориальное управление по Октябрьскому району просит автомобилистов не оставлять транспорт у края проезжей части, чтобы не допускать заужений при очистке улиц, - добавляет ведомство.