В Кирове на загородных территориях расширяют дороги

Осмотры дорог проводятся ежедневно. Фото: киров.рф

На загородных территориях Кирова проводят уширение дорог. Об этом сообщает горадминистрация.

Из-за снегопадов многие дороги значительно сузились. Специалисты теруправления по Октябрьскому району ежедневно следят за участками на закрепленной территории. Так, на днях уширение полотна провели на части дороги «Киров - Русское». 18 января проверяющие осмотрели, насколько качественно выполнены работы, и замечаний не нашли.

- Территориальное управление по Октябрьскому району просит автомобилистов не оставлять транспорт у края проезжей части, чтобы не допускать заужений при очистке улиц, - добавляет ведомство.