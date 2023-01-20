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НовостиПроисшествия20 января 2023 8:43

Кировчанка брала с осужденных деньги и заставляла облагораживать свою дачу

Женщину приговорили к штрафу, а приговоренным не засчитали отработанные часы
Артем ЗАМЯТИН
Вину женщина признала, в содеянном раскаялась.

Вину женщина признала, в содеянном раскаялась.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Кировчанка, работающая в управляющей компании на должности мастера, заставляла осужденных облагораживать свою дачу. Об этом рассказали в СУ СКР по Кировской области.

Женщина, превышая свои полномочия, использовала людей, приговоренных к исправительным работам в ее предприятии. Она забирала их с объекта и увозила к себе в сад. Осужденные вместо назначенного им судом наказания выполняли поручения злоумышленницы.

Следователи также выяснили, что она брала с приговоренных деньги и освобождала их от работы. При этом она проставляла отметки в табеле, хотя осужденные не отработали наказание назначенное судом.

Вину женщина признала, в содеянном раскаялась. Ей назначено наказание в виде штрафа.