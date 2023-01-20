Предприятие в Фаленском районе не платило своим сотрудникам

Фирма накопила перед сотрудниками долг в 160 тысяч рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Фаленского района проверила деятельность местного деревообрабатывающего предприятия. Поводом для этого стали обращения сотрудников фирмы, которым не платили за работу.

Выяснилось, что компания за март-май 2022 года накопила перед пятью сотрудниками долг на общую сумму в 160 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы». После вмешательства прокуратуры долг перед сотрудниками предприятие погасило.