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НовостиОбщество20 января 2023 6:33

Предприятие в Фаленском районе не платило своим сотрудникам

В дело пришлось вмешаться прокуратуре
Анастасия Николаенко
Фирма накопила перед сотрудниками долг в 160 тысяч рублей.

Фирма накопила перед сотрудниками долг в 160 тысяч рублей.

Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Фаленского района проверила деятельность местного деревообрабатывающего предприятия. Поводом для этого стали обращения сотрудников фирмы, которым не платили за работу.

Выяснилось, что компания за март-май 2022 года накопила перед пятью сотрудниками долг на общую сумму в 160 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы». После вмешательства прокуратуры долг перед сотрудниками предприятие погасило.