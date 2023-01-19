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НовостиПроисшествия19 января 2023 19:31

Пожилой кировчанин украл из больницы 19 тысяч рублей

Мужчина незаконно проник в раздевалку и вытащил деньги из сумки потерпевшей
Анастасия Николаенко
Злоумышленнику предъявлены обвинения по статье «Кража».

Злоумышленнику предъявлены обвинения по статье «Кража».

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

61-летнему кировчанину предъявлены обвинения по статье «Кража». Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области.

6 января 2023 года в полицию обратилась 62-летняя сотрудница одной из больниц регионального центра. Женщина рассказала, что на работе оставила в раздевалке сумку с деньгами, и в какой-то момент недосчиталась 19 тысяч рублей.

Выяснилось, что женщину обокрал пожилой кировчанин. 61-летний мужчина попал в обзор камер наблюдения, когда незаконно проник в больницу, зашел в раздевалку и украл деньги.

Злоумышленника вскоре задержали. На него завели уголовное дело, по которому ведется расследование.