Пожилой кировчанин украл из больницы 19 тысяч рублей

Злоумышленнику предъявлены обвинения по статье «Кража». Фото: Дмитрий Ахмадуллин

61-летнему кировчанину предъявлены обвинения по статье «Кража». Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области.

6 января 2023 года в полицию обратилась 62-летняя сотрудница одной из больниц регионального центра. Женщина рассказала, что на работе оставила в раздевалке сумку с деньгами, и в какой-то момент недосчиталась 19 тысяч рублей.

Выяснилось, что женщину обокрал пожилой кировчанин. 61-летний мужчина попал в обзор камер наблюдения, когда незаконно проник в больницу, зашел в раздевалку и украл деньги.

Злоумышленника вскоре задержали. На него завели уголовное дело, по которому ведется расследование.