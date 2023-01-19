Кировчанам предлагают господдержку, чтобы стать фермерами

С 1 июля 2022 года размер единовременной выплаты по соцконтракту вырос до 200 тысяч рублей.
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Кировчанам предлагают принять участие в программе «Социальный контракт», в рамках которой человек с невысокими доходами может стать фермером и начать зарабатывать с господдержкой. В региональном правительстве подчеркнули, что для участия в проекте у заявителя должен быть земельный участок.
Социальный контракт по данному направлению заключается на срок до одного года. По окончании срока заявитель может рассчитывать на государственную помощь в предпринимательской деятельности.
С 1 июля 2022 года размер единовременной выплаты по соцконтракту вырос до 200 тысяч рублей. Также для участников проекта предусмотрена возможность компенсации обучения в размере стоимости обучающего курса, если она не превышает 30 тысяч рублей.
На сегодня самыми популярными направлениями для фермерства являются:
- разведение крупного рогатого скота, лошадей, птицы
- приобретение зерна
- разведение и выращивание клубники и зелени в закрытом грунте
- пчеловодство.
Добавим, что заявления на заключение социального контракта можно подать в Управлении социальной защиты населения по месту жительства или в офисах МФЦ.