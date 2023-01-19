Кировчан спрашивают о пожеланиях в работе киосков

Он продлится с 20 по 27 января.

Департамент экономического развития и предпринимательства опубликовал онлайн-опрос. Цель: узнать мнение кировчан о правилах размещения нестационарных торговых объектов. По-простому – киосков.

Участникам опроса предлагают указать предпочтения по следующим вопросам: на каком расстоянии должны располагаться киоски от окон жилых домов, нужны ли в них торговые залы, какой ассортимент продукции жители хотят видеть в НТО.

Пройти опрос можно здесь.

Он продлится с 20 по 27 января. Мнение горожан учтут при подготовке проекта решения Кировской городской Думы о внесении изменений в правила внешнего благоустройства.